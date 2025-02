Ilrestodelcarlino.it - Gazebo crollato. Lavori in vista al Dog Park

Al dogcomunale crollo dele altre problematiche che chiedono interventi di sistemazione. Iprenderanno il via nel breve tempo nell’area che si trova nella zona Micheletti, nel quartiere sud. Ieri sopralluogo del sindaco accompagnato dalla dirigente Concetta Moroni e dalla responsabile del settore del verde pubblico Elisa Scalabroni. Durante l’ispezione, sono stati riscontrati infatti il cedimento della struttura e altri emergenze che chiedono attenzione. "L’ufficio tecnico si era già attivato programmando gli interventi necessari per riparare ile risolvere altre criticità – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – e presto verranno apportate le dovute migliorie e restituiremo un Dogpiù accogliente alla cittadinanza. È un’area pubblica molto frequentata che merita di essere mantenuta in buone condizioni per il benessere degli animali e dei loro proprietari".