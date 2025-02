Gaza, Hamas consegna i corpi di 4 ostaggi alla Croce Rossa

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –hato oggi, mercoledì 26 febbraio,di quattroisraeliani. In cambio Israele sta rilasciando i 602 prigionieri palestinesi, nell’ambito dell’ultimo scambio della prima fase dell’accordo di cessate il fuoco entrato in vigore il 19 gennaio nella Striscia di. Non è chiaro se le centinaia di palestinesi saranno rilasciati tutti subito o in diversi momenti, si sa solo che un mezzo dellaè diretto a Ramh con alcuni dei detenuti palestinesi liberati, dove si è radunata una folla pronta ad accoglierli. I resti degliisraelianni sono statiti senza alcuna cerimonia come richiesto da Israele. Come aveva anticipatodovrebbe trattarsi di Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat e Shlomo Mantzur.