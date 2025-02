Gattuso | Conte è un fenomeno uno che non si ferma mai e ha una mentalità di acciaio

Leggi su Terzotemponapoli.com

Gennaro, raccontandosi a Vivo Azzurro, rilascia le seguenti dichiarazioni:“Grinta e cuore sono l’abc del calcio. Senza voglia, senza anima non si può giocare. La passione per il Milan e l’amore per la Nazionale, gli aneddoti sul Mondiale vinto, la malattia autoimmune, la serie A:parla di tutto“Bisogna pedalare – ribadisce l’ex centrocampista di Milan e Nazionale, ribattezzato ‘Ringhio’ – bisogna allenarsi, bisogna avere rispetto e fare una vita sana per andare a 1000 all’ora, perché è vero che il calcio è cambiato, però sono aumentate le velocità, sono aumentati i contatti fisici e bisogna essere pronti perché non basta avere solo tecnica”ammette che ad esser cambiato non è solo il calcio, ma il mondo (“si smanetta 24 ore al giorno sul telefonino, qualcosa di diverso ci deve essere anche da parte nostra”) ma ribadisce che a dargli fastidio “sono quei ragazzi che hanno talento e non riescono ad esprimerlo , non spingono e si acntano.