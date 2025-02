Internews24.com - Gattuso avvisa: «Inter, stai attenta a Conte! Ha un mentalità d’acciaio…»

di Redazione: «! Ha und’acciaio.» Le parole dell’ex tecnico del NapoliGennaro, attuale allenatore dell’Hajduk Spalato, ha rilasciato una lungavista ai microfoni di Vivo Azzurro. L’ex tecnico del Napoli ha aperto la conversazione con il suo consueto mantra, passando poi su un commento sulla Nazionale di Spalletti per poi concludere con un elogio ad Antonio, tecnico degli azzurri, che sabato sfideranno l’nel big match del Maradona che vale il primato in classifica. Ecco le parole diMANTRA- «Grinta e cuore sono l’abc del calcio. Senza voglia, senza anima non si può giocare»NAZIONALE– «La vedo bene, ha aggiunto molti ragazzi giovani con un piano ben preciso. Sono sicuro che andremo ai Mondiali– «È un fenomeno, uno che non si ferma mai e ha unadi acciaio.