Juventusnews24.com - Gasperini Juve, ritorno di fiamma in panchina? Dalla Primavera alla prima squadra: la volontà del tecnico è chiara. La rivelazione di Paganini

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24diinper l’allenatore dell’Atalanta: gli aggiornamenti sul futuro delDopo la cocente eliminazioneCoppa Italia si torna a parlare di nuovi allenatori attornodella. Nonostante Giuntoli abbia ribadito che Thiago Motta non è in discussione, il giornalistaha rivelato su X chevorrebbe tornare in bianconero dopo l’esperienza all’Atalanta.PAROLE – «Si torna a parlare di Carnevali per il futuro societario dellantus e attenzione asi è mossa perla Roma ma lui vorrebbe tornarentus è partito da lì».Leggi suntusnews24.com