Ilnapolista.it - Garcia: «Di Napoli amavo tutto, tranne le interferenze di De Laurentiis. Il tempo è galantuomo»

Ora che è libero, ora che allena il Belgio, può parlare del. Rudidice a L’Equipe che prima, quando fu licenziato, non poteva. Perché “ero ancora sotto contratto, avevo una clausola di riservatezza e i miei diritti d’immagine appartenevano ancora al club. In Italia puoi essere esonerato ma restare comunque legato al club. Non c’era alcun accordo finanziario. Sono rimasto sotto contratto fino all’estate del 2024?.L’Equipe gli chiede se si sentisse “prigioniero” di De: “Prigioniero. un po’. Esiste un’espressione italiana, il, che può essere tradotta come ilristabilisce la verità e rimette ogni cosa a posto. Io li ho lasciati al quarto posto e alla fine sono arrivati decimi, con altri due allenatori. Eravamo anche quasi qualificati per gli ottavi di finale della Champions League.