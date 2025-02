Gankutsuou Il Conte di Montecristo | un classico rivisitato in versione sci-fi

Leggi su Ildenaro.it

di Alessandro Spagnuolo, Ildi(???, Gankutsu-?, letteralmente “Il sovrano della caverna”) è una serie anime* di 24 episodi, pubblicata dallo studio Gonzo, trasmessa tra il 2004 e il 2005 con la regia di Mahiro Maeda. Si tratta di una reinterpretazione futuristica del celebre romanzo “Le Comte de Monte-Cristo” di Alexandre Dumas (scrittore e drammaturgo francese), che ambienta la vicenda non più nel XIX secolo, epoca napoleonica, ma nell’anno 5053, fondendo insieme elementi di fantascienza con l’intrigo e la vendetta tipici dell’opera originale, portando alla luce nuovi dettagli e riflessioni. Successivamente, la storia è stata adattata anche in formato manga, pubblicato dalla casa editrice giapponese K?dansha.La trama ruota intorno al il giovane visAlbert de Morcerf e al barone Franz d’Epinay, che, durante una visita a Luna City, si imbattono nell’enigmatico aristocratico Edmond Dantès (?????????? Monte Kurisuto Hakushaku), conosciuto come ildi, misterioso nobile dalle oscure origini, tormentato da un demone che lo possiede.