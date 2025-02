Unlimitednews.it - Galvagno “Confronto con la Cisl importante per migliorare la Sicilia”

Leggi su Unlimitednews.it

CATANIA (ITALPRESS) – “Credo le proposte disiano ben articolate, molte condivisibili, ma chiaramente serve un. La mia presenza qui è di ascolto, la politica poi si determina come meglio ritiene. Tuttavia senza dialogo con i sindacati, ed in particolare la, che riteniamo, non è possibile trovare sintesi che possanola”. Così il presidente dell’Ars, Gaetano, in merito all’incontro organizzato dallaper presentare sei proposte su temi e argomenti che riguardano il settore economico, produttivo, sociale e formativi. x05/pc/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo