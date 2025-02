Quotidiano.net - G20: Giorgetti sottolinea l'importanza di consolidare i progressi nella tassazione internazionale

Leggi su Quotidiano.net

Sulla"dovremmo puntare aquanto realizzato ed evitare di fare passi indietro". Così il ministro Giancarlooggi a Cape Town nel corso del G20sezione dedicata alla. "Dobbiamo essere consapevoli che approcci unilaterali e non coordinati - prosegue - creano tensioni tra i paesi e un ambiente fiscale incerto che scoraggerebbe gli investimenti. A questo proposito, è anche importante preservare icompiuti sulla soluzione cosiddetta a due pilastri e continuare a puntare a una soluzione globale per affrontare le sfide fiscali sollevate dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione dell'economia. Possiamo certamente lavorare per semplificare l'imposta minima globale per facilitare un'implementazione più ampia".