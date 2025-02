Spazionapoli.it - Futuro in bilico per Conte? La rivelazione è clamorosa: c’entra un noto club

Leggi su Spazionapoli.it

Il nome di Antoniocontinua ad essere sulla bocca di tutti. L’attuale tecnico del Napoli potrebbe approdare altrove in vista della prossima stagione. Con l’avvento di Antonioin panchina, a Napoli è partito un nuovo progetto. Quest’ultimo, è stato imbastito dal presidente Aurelio De Laurentiis e dai restanti dirigenti, i quali credono fortemente nelle qualità del tecnico. La risposta dell’allenatore è arrivata in modo molto rapido e basti ripensare all’attuale posizione in classifica dei partenopei. Quest’ultimi, dopo una stagione da dimenticare, sono tornati competitivi grazie al DNA vincente del numero presente in rosa: Antonio. Qualcosa, però, starebbe cambiando e potrebbe riguardare proprio ilazzurro.alla Juventus? L’annuncio è incredibile: cosa sta succedendoAntonioè uno dei tecnici migliori presenti nel panorama calcistico ed europeo.