Quicomo.it - Furto lampo al supermercato: 19enne bloccato, via da Como per un anno

Leggi su Quicomo.it

Era entrato con due complici in aliN's di via Magenta, a. Rapidi nei movimenti, avevano nascosto la merce nei giubbotti per poi oltrepassare le casse senza pagare. Ma l’occhio attento dell’addetto alla sicurezza non si è fatto ingannare: ha osservato la scena, memorizzato ogni.