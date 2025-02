Lanazione.it - Furto in tabaccheria, il ladro scappa con 157 gratta e vinci. Poi aggredisce gli agenti

Firenze, 27 febbraio 2025 –in unadi via Querceto a Sesto Fiorentino. All’arrivo della polizia glihanno notato visibili segni di effrazione all'ingresso del negozio, probabilmente causati da una grande tenaglia. Successivamente, hanno condotto delle ricerche nei dintorni riuscendo a rintracciare l'autore delpoco distante dal luogo del crimine. L'uomo, un 46enne, alla vista della polizia ha tentato di fuggire e, una volta catturato, ha opposto una significativa resistenza. Durante l'azione di contenimento, duehanno subito lesioni personali, con prognosi di guarigione di 7 e 5 giorni rispettivamente. Una volta immobilizzato il sospetto, la polizia ha recuperato parte della refurtiva in suo possesso, composta da svariati. Inoltre, è stato rinvenuto un sacco di juta marrone abbandonato durante la fuga, contenente ulteriori(circa 157 del valore complessivo di 460 euro), monete per 115 euro e tabacchi per un valore stimato di 40 euro.