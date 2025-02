Ilgiorno.it - Furti, armi e cocaina. Blitz contro le gang: ventisette arrestati. Sequestrato un fucile

"Siamo pienamente consapevoli del fenomeno: non lo sottovalutiamo, cerchiamo di contrastarlo giorno per giorno. Non riguarda solo Milano, ma è legato a una fascia di età che incide soprattutto sui ragazzi stranieri, minori non accompagnati o nel frattempo divenuti maggiorenni, che rispondono alle logiche della strada e che vivono sul nostro territorio senza riferimenti familiari". Le parole del dirigente della Squadra mobile Alfonso Iadevaia restituiscono il senso della maxi attività di polizia che tra giovedì e domenica della scorsa settimana ha acceso una volta di più i riflettori sulla criminalità giovanile, quella che nel gergo comune viene etichettata con il termine (spesso abusato e a volte fuorviante) di "baby" e che negli ultimi giorni è tornata a far paura con i due raid di Cascina Merlata e viale Romagna (in entrambi i casi le indagini sono a buon punto).