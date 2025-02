Ilrestodelcarlino.it - Furbetti dei rifiuti, scatta la multa: tre sanzioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ci sono cittadini che fanno conferimenti disenza rispettare le più elementari norme dettate da Picenambiente e dalle amministrazioni comunali, ignorando che possono essere sanzionati. A Cupra Marittima la polizia locale nell’ultima settimana, durante gli accertamenti ambientali, ha individuato tre conferimenti errati e provveduto a sanzionare i trasgressori. Le irregolarità sono state rilevate in via Kennedy, in via Gorizia e in via Marcantoni, ma sono in corso accertamenti su altri casi rilevati nelle ultime ore. Il comandante della polizia locale, Leonardo Diomedi, ricorda che i cassonetti sono utilizzati per il conferimento deie non si possono depositare sacchetti al loro fianco. Per chi, invece, abbandona iin zone diverse da quelle destinate al conferimento, se scoperto, viene denunciato penalmente.