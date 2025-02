Ilrestodelcarlino.it - "Fuori dalla Zls? Scelta frettolosa. Abbiamo tutte le carte in regola"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Portomaggiore è stato escluso, la Zona Logistica Semplificata Emilia-Romagna, una serie di aree artigianali e industriali legate tramite infrastrutture al porto di Ravenna; le aree incluse all’interno dellagodranno di particolari misure di semplificazione e agevolazione, con lo scopo di promuovere investimenti e conseguente sviluppo economico. Argenta e Ostellato assieme ad altri 3 comuni del Ferrarese sono dentro: tutti gli altri sono. Considerazione che non consola il gruppo Centrodestra civico per voce del capogruppo Elisa Cavedagna, che in un’interrogazione chiede "quali sono le motivazioni e i criteri che hanno determinato l’esclusione di Portomaggioree quali azioni intende adottare l’amministrazione comunale per verificare un allargamento, includendo anche Portomaggiore".