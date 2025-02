Ilfattoquotidiano.it - Fuga di gas o cibo avvelenato: è giallo sulle cause della morte di Gene Hackman, della moglie e del loro cane

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tre morti nella stessa casa e nello stesso giorno. Il mistero attorno alladi, allaBetsy Arakawa e alnon potrà essere eluso ancora per molto. La 95enne celebre star di Hollywood, interprete di capolavori come Il braccio violentolegge, La conversazione e Gli spietati, è stata ritrovata senza vita nella sua casa di Santa Fe in New Mexico. Con lui, secondo la ricostruzione delle autorità, c’erano il corpo di sua, la pianista classica Besty Arakawa di 64 anni e il. Come riporta il Santa Fe Mexican, lo sceriffocontea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha confermato poco dopo la mezzanotte di giovedì che la coppia era morta insieme al. “Il 26 febbraio 2025, verso le 13:45, gli agenti dello sceriffocontea di Santa Fe sono stati inviati a un indirizzo su Old Sunset Trail a Hyde Park, dove sono stati trovati morti, 95 anni, suaBetsy Arakawa, 64 anni, e un”, si legge nella dichiarazione delle autorità.