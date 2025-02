Ilgiorno.it - Fuga di gas dopo l’urto di un camion, scatta la procedura di emergenza

Leggi su Ilgiorno.it

È bastato un attimo di disattenzione di un autista in manovra, alla guida di un, ieri mattina poco prima delle 8, a creare trambusto all’interno dell’area di servizio Lario Ovest, lungo l’autostrada A9 all’altezza di Cadorago. Mentre faceva retromarcia per parcheggiare, ha urtato e abbattuto una colonnina della distribuzione di Gpl, staccando la condotta dalla sua base e causando un’importante perdita di gas. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Como e la polizia stradale, che hanno subito fatto chiudere le pompe di benzina e deviato gli automobilisti che man mano arrivavano, facendoli passare alle spalle dell’edificio anziché davanti alle pompe di benzina e impedendo loro la sosta. Nel frattempo la zona in cui è avvenuto l’incidente è stata cinturata ed evacuata. In pochi minuti è stato quindi attivato il sistema di sicurezza previsto in caso di fughe di gas potenzialmente infiammabili, per evitare rischi di esplosioni e per garantire la sicurezza delle persone.