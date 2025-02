Laspunta.it - Frosinone: Mastrangeli appeso ad un filo

Leggi su Laspunta.it

Non c’è pace per il Sindaco. Non bastano i problemi legati alla sicurezza e al traffico allo Scalo, lo smog, e le cause sul cantiere BRT, adesso anche l’ultimo sottileche lo teneva politicamente in vita, quello di Fratelli d’Italia sembra essersi rotto irrimediabilmente.La causa scatenante l’assegnazione di un contributo per l’efficientamento di una scuola, invece che destinarlo allo stadio del nuoto, tanto caldeggiato proprio da Fratelli d’Italia e dal consigliere Carfagna, molto ben visto dai vertici romani di FDI.Da ieriè separato in casa, con il rischio che gli assessori di Fratelli d’Italia restino alla finestra a guardare e peggio che il granitico gruppo consiliare, che risponde al partito e non al sindaco, possa lasciarlo a piedi proprio alla vigilia di un delicato consiglio comunale.