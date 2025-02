Sport.periodicodaily.com - Frosinone-Mantova: le probabili formazioni

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I ciociari non possono fallire per accorciare ulteriormente sulla zona playout, dalla quale devono invece allontanarsi i lombardi.si giocherà sabato 1 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Pareggiando a Salerno i ciociari hanno ottenuto il primo punto sotto la guida del nuovo tecnico Bianco, ma la classifica resta sempre critica con il penultimo posto a quota 24 punti. Tuttavia, la zona playout dista cinque punti, ma per accorciare il divario si dovrà ritornare alla vittoria che manca da nove giornate.I lombardi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Bari che li ha bloccati al sedicesimo posto a quota 29 punti, e dunque in piena zona playout.