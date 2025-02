Laspunta.it - Frosinone, l’avv. Caperna accoltellato in pieno centro. Sgomento tra i cittadini

Aggressione inin via Marittima. Pochi minuti fa un uomo hauna persona,ocato. Un aggressione innei pressi dell’istituto di credito Banca Intesa.Immediati i soccorsi e l’arrivo della Polizia che ha recintato l’area per gli accertamenti del caso. Paura e preoccupazione tra le persone presenti. L’autore dell’aggressione sarebbe scappato e sulle sue tracce si stanno muovendo gli agenti della Squadra Mobile.Dalle prime ricostruzione sembra che la persona rimasta vittima dell’aggressione sia un noto professionista frusinate.La vittima dell’accoltellamento sarebbe stato elitrasportato in un ospedale della Capitale.Un episodio inquietante che si aggiunge ai tanti problemi di sicurezza che stanno interessandoche sentono crescere sempre di più la preoccupazione per la loro sicurezza.