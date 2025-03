Giornalettismo.com - Frontenders, backenders, sistemisti: la differenza tra le professionalità in un settore estremamente vivace

Nel mondo dell’informatica e dello sviluppo web, è essenziale comprendere i diversi ruoli che collaborano per creare un prodotto funzionante e di alta qualità. Tra questi ruoli, ie isvolgono funzioni cruciali. Sebbene nel mondo dell’IT la richiesta di lavoro sia molto alta (Giornalettismo ha dedicato a questo ambito la sua rubrica Lead), secondo degli studi recenti, si tratta anche delche è stato maggiormente colpito dal fenomeno delle grandi dimissioni. Soprattutto in Italia, gli sviluppatori e i developers hanno sempre più la tentazione di cambiare posto di lavoro o azienda: tra le cause, l’aumento della competitività delle offerte di lavoro stesso e la grande disponibilità di posizioni aperte. Si tratta sicuramente di elementi interessanti se si considera lo sviluppo dell’ecosistema digitale (in Italia, si stima che il 12% totale – la citazione è di un rapporto OCSE – degli annunci di lavoro sia afferente proprio a questo) e che dovrebbe indurre le aziende italiane a consolidare maggiormente lea loro disposizione.