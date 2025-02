Ilgiorno.it - Frontale fra furgone e camion. Muore un impresario edile

Si è scontrato frontalmente con un tir che proveniva dalla direzione di marcia opposta, è rimbalzato contro il guardrail ed è finito fuori strada. Così è morto all’alba di ieri un cinquantaquattrenne originario del Marocco, Brahim Ettoumani, muratore residente a Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova. L’uomo, in Italia da oltre trent’anni e titolare di un’impresaad Asola, nel Mantovano, è rimasto coinvolto nell’incidente che gli è risultato fatale poco dopo le sei del mattino. La vittima a quell’ora era al volante del suoRenault Traffic. Sfrecciava lungo la Provinciale 24 da Asola verso la Bassa bresciana, con direzione Isorella. Giunto in territorio di Fiesse, nella frazione Cadimarco, appunto, per motivi in corso di accertamento lungo un tratto di strada che in quel punto prende il nome di via Martiri della Libertà ha perso il controllo del mezzo.