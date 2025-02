Ilrestodelcarlino.it - Fratelli torturati in garage, a breve l’appello

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

si terrà il giudizio d’appello per il procedimento che ha visto coinvolti padre, madre, figlio e vicino di casa di Cesenatico per aver sequestrato e torturato duee la fidanzata di uno di essi, dopo averli chiusi in una Villamarina. Gli avvocati Alessandro Monteleone, Pietro Martines e Andrea Romagnoli, hanno infatti depositato l’atto di appello e attendono la data di fissazione dell’udienza. Gli imputati sono stati condannati in primo grado con rito abbreviato, a giugno 2024, a pene che vanno dai 3 anni e 20 giorni a 2 anni per i reati di tortura, lesioni aggravate, violenza privata e porto abusivo d’armi. Avrebbero attirato con una scusa le vittime nel loro, dando poi vita a scene ‘dell’orrore’. Con una pistola taser avrebbero immobilizzato due vittime, e poi legato le vittime a delle sedie con delle fascette, per poi imbavagliarle con nastro adesivo.