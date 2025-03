Fratelli d' Italia sale al 302% Bene M5s il Pd ancora sotto quota 23

Agi.it - Fratelli d'Italia sale al 30,2%. Bene M5s, il Pd ancora sotto quota 23

Leggi su Agi.it

AGI - Se ci si limita ad analizzare i dati sulle intenzioni di voto, anche la Supermedia di oggi (come già avvenuto in altre occasioni recenti) porta buone notizie per la maggioranza di governo. Questo vale in particolare perd', che fa registrare un nuovo rimbalzo positivondo al 30,2% – miglior dato nella Supermedia dal marzo 2023, quasi due anni fa. Una crescita che trascina quasi interamente quella dell'intera coalizione di maggioranza (+0,5% in due settimane) dal momento che gli altri partiti del centrodestra rimangono sostanzialmente stabili. Nel medio periodo, però, la crescita più significativa è quella del Movimento 5 Stelle, che negli ultimi 15 giorni ha guadagnato lo 0,5%. Una tendenza positiva che – a differenza di quello di FDI – è figlia di un aumento registrato da tutti gli istituti di sondaggio presente nel “paniere” della Supermedia odierna.