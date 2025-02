Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Non c’è nessun accordo con Marc Marquez, deciderà la pista”

Giorno di conferenza stampa a Buriram, sede del primo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito thailandese la classe regina inizia il proprio percorso, messe in archivio le sessioni di test che si sono tenute a Sepang (Malesia) e proprio su questa. Appuntamento davanti ai microfoni per, che da compagni/rivali in Ducati ufficiale sono i piloti più attesi, vista anche l’assenza del campione del mondo in carica, Jorge Martin (Aprilia).“La pausa invernale è sempre più breve e partire da qui è diverso. È sempre la prima gara, quando fai la foto tutti insieme sulla griglia è fantastico. Senti che si sta ripartendo ed è fantastico“, ha dichiarato Pecco. “Test importanti. Non abbiamo rischiato col nuovo motore, che funzionava bene ma a cui mancava qualcosa in frenata.