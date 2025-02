Ilgiorno.it - Frana fra Onno e Valbrona. Disagi fino al 28 marzo

Sarà a senso unico alternatoal prossimo 28la provinciale che dascende, interessata lo scorso 26 gennaio da uno smottamento che ha provocato il crollo di un muro di contenimento. Fango e sassi sono finiti in strada ricoprendo la carreggiata, per fortuna quando non c’erano veicoli in transito. Lo smottamento si è verificato in via Milano, in prossimità del ristorante “Il Ceppo“, le rocce cadendo hanno divelto anche la rete contenitiva che era già stata collocata in quel tratto, trascinando con sé anche rami e piante. I lavori di bonifica sono già iniziati, ma proseguono con difficoltà per via dell’area particolarmente impervia in cui sono costretti a lavorare tecnici e operai. Un collegamento estremamente precario quello che collegae viene utilizzato anche dai non residenti per raggiungere Lecco dalla Vallassina senza dover passare per Erba o Bellagio.