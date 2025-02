Game-experience.it - FragPunk, il nuovo trailer mostra le novità introdotte dalla Stagione 1: Wild Dawn

Leggi su Game-experience.it

NetEase Games, la divisione di giochi online di NetEase e Bad Guitar Studio hanno pubblicato undi anteprima per, checosa i giocatori possono aspettarsiinaugurale del gioco:. Il team ha anche condiviso una roadmap operativa a lungo termine per il gioco.verrà lanciato il 6 marzo 2025 su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. I giocatori riceveranno bonus gratuiti come ricompensa di benvenuto. Aggiungi il gioco alla lista dei desideri ora!è unsparatutto 5v5 con eroi che consiste nel consentire ai giocatori di usare il potere delle Shard Cards per infrangere le regole del gioco. Queste carte uniche ti permettono di cambiare tutto e qualsiasi cosa della partita, incluso usare attacchi potenti e debuff contro i tuoi nemici.