FOTO – Thuram scherza col fratello | Khephren figlio unico!

La Juventus esce dalla Coppa Italia ai quarti di finale dopo la sconfitta ai calci di rigore contro l’Empoli, e tra i tanti commenti sull’eliminazione bianconera spicca quello di Marcus. L’attaccante dell’Inter ha deciso di ironizzare con ilcon una storia sui social. Elogio per il gol fatto o presa in giro?SCHERZO – Dopo la partita, Marcusha pubblicato una storia su Instagram con la scritta: “Khéphren!”. Un messaggio che ha subito attirato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio, lasciando spazio a diverse interpretazioni. Si tratta di una frecciatina per l’eliminazione della Juventus o di un elogio per il gran gol segnato da Khéphren nel secondo tempo della sfida contro l’Empoli? Ciò che è certo è che i due fratellihanno sempre avuto un ottimo rapporto, caratterizzato da una sana competizione e frequenti siparietti social.