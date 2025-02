Zonawrestling.net - FOTO: Buddy Matthews con uno stivale ortopedico dopo l’infortunio alla caviglia

Come sappiamo,è uscito malconcio da AEW Grand Slam Australia avendo rimediato un infortunioin occasione del match contro Kazuchika Okada. In realtà l’australiano si è infortunato ancor prima dell’inizio del match, riuscendo poi a disputarlo e portarlo a termine. Arrivano ora ulteriori conferme circa.Tempi di recupero non notiha condiviso nelle storie Instagram unain cui lo si vede indossare unorimediato a Grand Slam Australia. Il wrestler ha commentato la sua situazione con queste parole: “sono mezzo Iron Man”. Al momento non si conoscono i tempi di recupero. Nel frattempo si è goduto la luna di miele con Rhea Ripley. Qui sotto l’immagine.