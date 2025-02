Game-experience.it - Forza Horizon 5, Playground condivide tanti dettagli su The Horizon Realms e sul supporto a PS5 Pro

5 si prepara a ricevere, un’espansione che porta nuove sfide e ambientazioni storiche dell’universo di. Vista questa importante novità,Games ha annunciato che il titolo arriverà su PlayStation 5 il 29 aprile, con miglioramenti grafici su PS5 Pro, tra cui maggiore fedeltà visiva nella modalità Performance (60fps) e riflessi ray tracing sulle auto nella modalità Quality (30fps). I giocatori potranno rivivere 11 ambientazioni iconiche di eventi passati e una nuova pista, ilStadium Circuit, disponibile in modo permanente.Come riportato sul sito ufficiale,introduce due modalità di gioco. La Skill Mode sfida i giocatori ad accumulare il maggior numero possibile di punti abilità, con classifiche dedicate per ogni ambiente e per il totale complessivo.