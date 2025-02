Formazioni notizie del team hanno confermato le squadre di partenza mentre Foxes cambiano tre

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-27 20:56:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Avendo vinto 1-0 all’Arsenal sabato, West Ham cercherà di basarsi sul miglior risultato della loro stagione finora quando ospiteranno una squadra di Leicester City a cinque punti dalla sicurezza di giovedì (GMT alle 20:00).Gli Hammer potrebbero muoversi a livello sui punti con il 13 ° Tottenham con un’altra vittoria,Leicester sta inseguendo i lupi maperso le ultime quattro partite in tutte le competizioni, segnando una volta attraverso quei gare.La loro unica vittoria nelle ultime 12 partite di punta è stata a Spurs il 26 gennaio, e il manager dellaRuud Van Nistelrooy è il favorito delle probabilità con i bookmaker per essere il prossimo manager della Premier League a lasciare il loro post.