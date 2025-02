Bergamonews.it - Formazione per danzatori con Elisabetta Consonni e Umberto Gesi

Bergamo. ABC – Allegra Brigata Cinematica propone una nuova edizione del progetto disulla danza “Focus Danza 2.0” pensato per chi ama la danza contemporanea, per dare la possibilità di studiarla anche sul territorio di Bergamo. Dopo i primi 2 appuntamenti di quest’anno con Stefano Cortinovis, nel mese di gennaio, e Viola Ongaro, nel mese di febbraio, l’attività prosegue sabato 8 marzo cone sabato 12 aprile con.ABC – Allegra Brigata Cinematica ha tra le sue mission la diffusione del linguaggio della danza contemporanea. Per questo la compagnia, accanto alla produzione artistica di spettacoli dedicati all’infanzia e performance site specific, porta avanti nella provincia bergamasca anche un lavoro die approfondimento sulla danza contemporanea.