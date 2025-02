Puntomagazine.it - Forgione – Sede scolastica del De Sanctis, inaccettabile trasferimento a Bucciano: “istituzioni sovraordinate intervengano”

Scontro istituzionale suldelladel De: il sindaco di Solopaca difende MoianoSolopaca, 27 febbraio 2025 – “La dirigentedell’istituto Francesco Depersevera in un atteggiamento di ostile chiusura eautoreferenzialità nei confronti del collega sindaco di Moiano Giacomo Buonanno. Sul merito del, che sarebbe quasi un atto di natura coattiva nonché improvviso, dellada Moiano ail sindaco Buonanno ha scritto diverse missive, evidenziandone le incongruenze. Con un blitz non è stata data la possibilità al collega di rendere fruibili i locali. Sarebbe stata cosa agevole e avrebbe richiesto pochi accorgimenti (connessione internet, mobilio). Auspico che questa decisione venga corretta, i Sindaci non sono soprammobili, né lampade d’arredo che possono essere spente o accese alla bisogna”, lo scrive in una nota, in solidarietà al sindaco di Moiano, il primo cittadino di Solopaca Pompilio