Forever Young?

di Nico Dente GattolaPuò una persona che ha superato i 40 partecipare ad un concorso pubblico? Intendiamoci: non ci sono impedimenti se non quelli anagrafici fissati nel bando ma piuttosto ha senso? Non si rischia di sembrare fuori luogo o peggio di sottrarre opportunità ai giovani? Quando poi le proprie occasioni sono già capitate e in fin dei conti ognuno ha trovato la propria stabilità, illusoria o meno questo non rileva.Un tempo forse la risposta sarebbe stata scontata ma oggi non è più così e anche questa convinzione sta vacillando colpa di una società sempre più precaria in cui anche superati i 40 si è per forza di cosa ancora in discussione.Per dire: qualche settimana fa ho partecipato a Roma alla prova preselettiva per il concorso a Giudice Tributario: ebbene dopo tante incertezze sul da farsi alla fine ho accettato la sfida con me stesso e quindi sveglia in nottata e via alle operazioni!Ora non ha importanza tanto l’esito ma di sicuro tutto ciò è stato per me fonte di riflessione, anche la stessa partecipazione alla preselezione.