Sport.quotidiano.net - Focus sul campionato. Il Cosenza esonera l’ex tecnico aquilotto. Massimiliano Alvini

Ilhato(nella foto) e promosso Nicola Belmonte, ex giocatore di Bari e Perugia, dalla formazione Primavera. La posizione deldi Spezia e Reggiana era in bilico già da diverse settimane, ma ieri nel primo pomeriggio si è arrivati ufficialmente all’epilogo con il club calabrese che tenta la sferzata decisiva per sollevarsi dall’ultima posizione in classifica con soli 21 punti. Per il trainer classe ’70 originario di Fucecchio, si tratta quindi del terzo allontanamento consecutivo dopo quelli avvenuti alla Cremonese (stagione 2022-2023) e allo Spezia nelscorso quando futo per i risultati deludenti della squadra; al suo posto la dirigenza aquilotta chiamò Luca D’Angelo, che con una rimonta in classifica portò lo Spezia alla salvezza (senza playout) grazie alla vittoria al cardiopalma all’ultima giornata contro il Venezia al ’Picco’.