Metropolitanmagazine.it - Floriana Secondi, chi sono il fidanzato Angelo e gli ex Daniele e Mirko

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è legata alda diversi anni, al termine della relazione burrascosa avuta con l’exPompili, durata circa quattro anni.Oggi la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14 su Raiuno. La vulcanica romana approda sul piccolo schermo ad inizio degli anni Duemila, quando si rende protagonista del reality show Mediaset, nell’edizione che ha visto tra i concorrenti anche Luca Argentero. Dopo la vittoria del programma la vediamo ancora in tv a La Fattoria e poi ospite in qualità di opinionista in diversi talk, per poi avviare la carriera di imprenditrice nel 2013 con l’apertura del locale Stork a Milano Marittima. Ritorna sul piccolo schermo nel 2022 per il suo terzo reality da concorrente, L’Isola Dei Famosi.