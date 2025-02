361magazine.com - Floriana Secondi a La volta buona, cosa fa oggi e la scoperta: “Ho un fratello che non sapevo di avere”

è stata la vincitrice del Grande3.a ‘La’ ha svelato dida poco scoperto che ha un altronon fa più televisione ma ha aperto delle attività, tra cui un bar fuori Roma. Ed è dal suo locale che ha fatto il collegamento con Caterina Balivo a Laquesto primo pomeriggio, dove laha raccontato il suo cambio vita e dato una notizia inedita. “Caterina ti do una notizia in anteprima: ho scoperto da pochissimo diun altro, figlio di mia madre e un altro uomo. Tra l’altro mi somiglia molto fisicamente e anche caratterialmente. É tosto come me”.Leggi anche–> Giulia Salemi, mamma glam alla sfilata di Rambaldi: da pannolini e notti insonni al front-row della MFWè diventata famosa grazie alla vittoria del Grande3.