Flexotecnica lavoratori ai cancelli dell’azienda | Rischiamo il lavoro e siamo stati persino derisi

TAVAZZANO – Protesta dei dipendentimetalmeccanica Koeing & Bauerdi Tavazzano mercoledì davanti aicontro il licenziamento collettivo di ventiquattro addetti (sui circa cinquanta complessivi) annunciato alla fine del 2024. Gli addetti hanno scioperato e si sono ritrovati davanti ai, muniti di cartelloni e di tanta rabbia. Molti dei presenti rientrano nella “lista degli esuberi”’, altri invece sono scesi in strada per esprimere la loro solidarietà ai colleghi. Sulle loro facce molta delusione, soprattutto in seguito all’ennesimo rifiuto di accordo ricevuto dai vertici aziendali durante l’incontro di martedì nella sede di Assolombarda, con le organizzazioni sindacali e in particolare la Fiom. I sindacati hanno ribadito la loro posizione, portando sul tavolo le medesime istanze già proposte il 13 febbraio scorso: la protezione delle categorie speciali e l’istituzione di un piano di prepensionamenti, che consentirebbe ai dipendenti di percepire la cassa integrazione straordinaria per un anno e la Naspi per i due seguenti, così da poter, nell’arco di un triennio, trovarealtrove o essere accompagnati alla pensione.