Flashmob dei magistrati a Roma Parodi Anm | Sciopero nell’interesse dei cittadini È a rischio il ruolo del pm come garante della libertà

Lomagistratura, proclamato in tutta Italia per giovedì 27 febbraio, si è aperto con un. Sulla scalinataCassazione, in piazza Cavour a, con la toga sulle spalle e la coccarda tricolore, iinhanno mostrato una copiaCostituzione. “L’obiettivo oggi è parlare all’esterno, far comprendere le ragionicontrarietà alla riforma che non hanno nulla di corporativo ma che sono in difesaCostituzione”, ha spiegato l’ex presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia.“Noi agiamodeie non dei– gli ha fatto eco l’attuale presidente, Carlo– Ilper ise la riforma passa? Quello di avere un pm estraniato progressivamente, non dall’oggi al domani, dall’obiettivogiurisdizione intesaricercaverità”.