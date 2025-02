Quotidiano.net - Flash mob dei magistrati a Roma contro la riforma della giustizia

mob deisulla scalinataCassazione, in piazza Cavour a, nel giorno dello sciopero nazionale indettolae in particolare il progetto di separazione delle carriere. Toga sulle spalle, coccarda tricolore e con in mano una copiaCostituzione i manifestati si sono schierati sulle scale del Palazzaccio. "Dai primi dati traspare la nostra soddisfazione, ci attendiamo dati soddisfacenti", ha spiegato il presidente dell'Anm, Cesare Parodi. L'obiettivo, ha aggiunto, è difendere "i principi sanciti dalla Costituzione in cui fermamente crediamo. Mi ferisce quando sento parlare da alcuni di questa protesta come una difesa di casta e di privilegi. Se fosse così la maggior parte di noi non sarebbe qui".