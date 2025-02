Metropolitanmagazine.it - Five, la reunion della band dopo 25 anni e un nuovo tour

ritornano sulle scene per la prima voltaventicinque: la boybritca di successo negliNovanta e Duemila, ha annunciato laed un, che li vedrà impegnati nel Regno Unito.Nella giornata odierna, tutti i membrihanno annunciato che ritorneranno insieme e e saranno diinnelle principali arene indoor del Regno Unito nel mese di novembre. Abz Love, J Brown, Ritchie Neville, Scott Robinson e Sean Conlon saranno in scena per dodici concerti: il Keep On Movin’ 2025, (che prende il nome dall’omonima hit del quintetto) prenderà il via al Brighton Centre il prossimo 31 ottobre. Gli show successivi si terranno nel corso del mese proseguendo per Bournemouth, Cardiff, Liverpool, Nottingham, Manchester, e Leeds. Il gran finale sarà ad Aberdeen e Glasgow il 15 e 16 novembre.