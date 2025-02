Fiumicino tutto pronto per Choco Italia in tour Biselli | Un’occasione di incontro e scoperta

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 febbraio 2025 – Ci siamo, prende il via da oggi, fino al 2 marzo, “in”: via di Torre Clementina si trasformerà nel regno del cioccolato grazie alla fiera dedicata al cioccolato artigianale e alle dolcezzene. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale, richiamerà appassionati e curiosi da tutta la regione, offrendo un’esperienza sensoriale tra profumi, sapori e tradizioni del mondo dolciario.Tra le specialità in mostra, spicca il pane tradizionale con la spalmabile alla nocciola di Giffoni IGP, un prodotto che unisce la qualità delle materie primene al gusto unico della nocciola campana. Parte del ricavato delle vendite sarà destinato all’associazione Il cuore di Cristiano, impegnata nel sostegno all’oncologia pediatrica e alle disabilità infantili, a conferma dell’anima solidale dell’iniziativa.