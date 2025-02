Fiumicino, disciplina di traffico provvisoria per la processione di San Gabriele

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 febbraio 2025- Il 27 febbraio si svolgerà la Festa in onore di Sandell’Addolorata.L’ inizio del corteo è previsto alle ore 17:00 in Via Silvi Marina – 30. A seguire verrà celebrata la Santa Messa celebrata dal il Vescovo Monsignor Gianrico Ruzza, presso lo stabilimento “Ondanomala Suite Club” in via Silvi Marina – 105.Sarà presente il Sindaco Mario Baccini. Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione sarà istituita la seguenteper tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:– – Chiusura al transito veicolare partendo dalla Chiesa S.dell’Addolorata di Via Silvi Marina, 30 direzione sud, fino alla rotatoria, poi Lungomare di Ponente direzione nord e di nuovo via Silvi Marina fino allo stabilimento balneare “Ondanomala Suite Club”civico 105, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei fedeli, dalle ore 17 del giorno 27 febbraio 2025, fino al termine della