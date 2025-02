Fiumicino decentramento amministrativo | è scontro fra maggioranza e opposizione

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 febbraio 2025 – Non si placano gli animi sulla questione delche ha tenuto banco in questi giorni e che ora si è trasformato in un duro botta e risposta fra. Al centro la recente operazione di acquisto di un immobile destinato a ospitare uffici pubblici.Da un lato, la consigliera Francesca De Pascali, in rappresentanza della maAcceso ggioranza, difende con forza la scelta del sindaco Mario Baccini, ritenendo che sia necessario procedere legalmente per tutelare l’immagine dell’amministrazione (leggi qui). Dall’altro, il consigliere Paolo Calicchio, in quota all’, contesta non solo l’acquisto, ma anche le modalità con cui è stato condotto, parlando apertamente di un prezzo sproporzionato e di un’operazione poco trasparente.