Fitarco: Silvia Ribecai nel Consiglio Federale

Grande successo e soddisfazione per la lucchese, che è stata eletta a Roma Consiglieredella Federazione Tiro con l’Arco () per il quadriennio 2025-2028, ovvero sino ai Giochi della XXXIV Olimpiade che si svolgeranno a Los Angeles. In qualità di Dirigente, sarà responsabile della Macro Zona Centro (Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria). L’ha deciso l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva dellache ha visto l’elezione del nuovo Presidente, Vittorio Polidori, per il quadriennio 2025-2028, dopo i sei mandati consecutivi di Mario Scarzella., nata e residente a Lucca, professionalmente ricopre il ruolo di HR Manager (HRBP Senior) in una Multinazionale del Settore Information Tecnology con sede a Milano. Tesseratadal 1994, ha avuto un colpo di fulmine per il tiro con l’arco in un villaggio-vacanze.