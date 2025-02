Lanazione.it - Firenze si prepara ad accogliere il Circo di Stato dell’Ukraina

Leggi su Lanazione.it

, 26 febbraio 2025 - Quest’annosia vivere un Natale straordinario. Dal 25 dicembre al 6 gennaio 2026, per la prima volta, ildi, famoso in tutto il mondo per la sua straordinaria fusione tra tradizione e innovazione, arriva in Italia con il suo carico di artisti, acrobati e clown. La scelta dinon è casuale. La città, simbolo di arte e cultura, con il suo spirito accogliente e la sua tradizione nell’ospitare eventi culturali di alto livello, si rivela un palcoscenico perfetto. Numeri di alta acrobazia, momenti di comicità irresistibile e coreografie mozzafiato, regaleranno un’esperienza immersiva nel mondo della fantasia, adatta a grandi e piccini.L’appuntamento con ildi, a, presso Palazzo Wanny (via del Cavallaccio, 18), dal 25 dicembre al 6 gennaio 2026, sarà dunque un momento magico per la città e per tutti coloro che avranno il privilegio di assistere a uno spettacolo a metà fra magia ed emozione.