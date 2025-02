Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro ‘Puccini 100 anni’ di Maurizio Sessa

, 27 febbraio 2025 - Il Centro culturale-Europa ‘Mario Conti’ invita ad una ‘chiacchierata’ su100 anni. Viaggio sentimentale da Lucca al mondo’ (Edizioni Medicea) del giornalista scrittore. Interverranno Aurora Castellani, Enrico Nistri e l’autore. Introdurrà Marco Cellai. Appuntamento il 7 marzo alle ore 17,30. Seguirà, per i prenotati, la tradizionale cena solidale degli alpini (tel. 3312702696 - 3408972273- 3356348590). Appuntamento all’Associazione Nazionale Alpini, Gruppo, in via Jacopo da Diacceto 3c. Ildiracconta un Puccini due volte inedito. Una commemorazione ritrovata di Rito Selvaggi, e fino ad oggi mai pubblicata, un pucciniano relegato nel dimenticatoio: una conferenza tenuta in Svizzera nel maggio 1926, un mese dopo l’esordio dell’incompiuta Turandot, tenuta dal compagno di viaggio di d’Annunzio a Fiume dal titolo “Puccini e il Novecento musicale italiano”.