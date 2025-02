Lanazione.it - Firenze, concerto-evento di Cisco Bellotti e gli ex Modena City Ramblers

, 27 febbraio 2025 - A grande richiesta, il tour continua. Dopo la sfilza di sold out dell’anno passato, Stefano “torna dal vivo con ”Riportando tutto a casa 30 anni dopo”. Venerdì 28 febbraio sarà inal Viper Theatre die con lui saliranno sul palco altri protagonisti deie dell’album che ne sancì il successo: “Riportando tutto a casa”. I biglietti (posto unico 20,70 euro) sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info https://viperclub.eu, www.lnfd.it e www.jmproduction.it. Nel 2024, per festeggiare i trent’anni dell’uscita di quell’iconico lavoro targato MCR, gruppo in cui ha militato come front man per 15 anni,ha deciso di “riportare a casa” alcuni dei suoi vecchi amici che avevano contribuito alla nascita di quel disco, dimostrando con una partecipazione straordinaria di pubblico, locali strapieni ed entusiasmo contagioso, quanto sia ancora oggi amato.