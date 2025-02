Lanazione.it - Firenze, Anna Fedorova torna in concerto alla Pergola

, 27 febbraio 2025 - Sabato 1 marzo, alle ore 16, al Teatro dellain stagione. Pianista ucraina, fin dpiù tenera età ha dimostrato un’innata maturità musicale e sorprendenti capacità tecniche. La sua registrazione in diretta deln. 2 per pianoforte e orchestra di Rachmaninov ha superato i 40 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è stata molto apprezzata dcritica e dal pubblico. Si esibisce regolarmente nelle sale dapiù prestigiose del mondo, come il Concertgebouw di Amsterdam, la Carnegie Hall e il Lincoln Center di New York, il Palacio de Bellas Artes di Città del Messico, la Tonhalle di Zurigo, il Theatre des Champs-Elysées di Parigi, il Bunka Kaikan di Tokyo, il Barbican Centre e la Royal Albert Hall di Londra. Come solista, si è esibita con rinomate orchestre come la Philharmonia Orchestra, la Verbier Festival Orchestra, la Royal Philharmonic, la Tokyo Symphony, la Yomiuri Orchestra, la Ukrainian Freedom Orchestra, la Utah Symphony, la Ds Symphony, la Hong Kong Philharmonic e la Netherlands Philharmonic.