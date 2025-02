Lanazione.it - Firenze alla prova dei cittadini: pista Peretola, vince il sì. Sorpresa, la Fi-Pi-Li piace e ora l’ambiente è priorità

Leggi su Lanazione.it

, 27 febbraio 2025 – Più applausi (virtuali) che fischi (altrettanto) al progetto della nuovadi, una sufficienza complessiva (e sorprendente) per la-Pisa–Livorno che stando alle cronache parrebbe assai più croce che delizia per i pendolari toscani e una platea spaccata sull’ipotesi di introdurre sull’arteria il pedaggio per i tir e, soprattutto, un occhio diverso e più sensibile alle tematiche ambientali. È il quadro che emerge dal sondaggio di Emg Different commissionato da Toscana Tv in vista delle prossime elezioni regionali e che contiene anche un ampio capitolo relativo all’opinione dei toscani sulle grandi opere in divenire e da realizzare. Partiamo ddomanda più generale, quella relativa all’importanza delle grandi opere infrastrutturali per il futuro del Granducato.